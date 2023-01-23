В Минфине США рассказали о трудностях с введением лимита цен на нефтепродукты из рф — Finance.ua
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В Минфине США рассказали о трудностях с введением лимита цен на нефтепродукты из рф

Энергетика
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Страны «Большой семерки» и члены ЕС введением потолка цен на нефтепродукты из рф смогут добиться тех же целей, что и с введением ограничений на российскую нефть, но в процессе может возникнуть ряд сложностей.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Reuters.
Потенциальные проблемы с введением лимита цен могут быть связаны с широким диапазоном различных и цен на них, а также важностью стабильных поставок российского дизельного топлива на рынки стран Запада.
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«Это сложнее, но мы упорно работали над тем, чтобы понять, как достичь той же цели», — заявила министр.
Йеллен подчеркнула, что при любом новшестве есть вероятность, что «все пойдет не по плану». Но, по ее мнению, коалиции удалось тщательно изучить рынки. Поэтому союзники считают, что их ограничения позволят добиться того же, чего они добились с сырой нефтью.
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Ранее стало известно, что страны G7 и члены Евросоюза согласовали введение двух потолков цен на нефтепродукты из рф. Предполагается, что один лимит будет установлен для продукции, торгуемой с премией к нефти (дизельное топливо, бензин), второй — для продукции, торгуемой с дисконтом по нефти (мазут).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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