В Минфине рассказали, сколько израсходовали на соцвыплаты в 2024 году — Finance.ua

В Минфине рассказали, сколько израсходовали на соцвыплаты в 2024 году
Министерство финансов в 2024 году направило на социальные выплаты 447,9 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Благодаря сотрудничеству с международными партнерами правительство смогло обеспечить финансирование ключевых социальных расходов в 2024 году. По социальным выплатам и пенсиям задолженности нет. В этом году обеспечение социальной защиты граждан также является одним из главных приоритетов правительства», — прокомментировал замминистра финансов Роман Ермоличев.
Куда были направлены средства:
1). 274,7 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;
2). 88,0 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату:
- почти 462 тыс. получателям пособия — лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- почти 1,1 млн семей получателям пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;
3). 17,0 млрд грн — на поддержку малообеспеченных семей, в том числе на выплату:
- около 190 тыс. получателям пособия — малообеспеченным семьям;
4). 39,6 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в частности на выплату:
- свыше 3,2 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;
5). 23,4 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, в том числе на выплату:
- почти 8 тыс. получателям пособия по беременности и родам;
- свыше 560 тыс. получателям пособия при рождении ребенка;
- почти 2 тыс. получателям пособия при усыновлении ребенка;
- почти 46 тыс. получателям пособия на детей одиноким матерям;
6). 5,2 млрд гривен — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
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