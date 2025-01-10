В Минфине рассказали, сколько израсходовали на соцвыплаты в 2024 году — Finance.ua
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В Минфине рассказали, сколько израсходовали на соцвыплаты в 2024 году

Казна и Политика
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В Минфине рассказали, сколько израсходовали на соцвыплаты в 2024 году
В Минфине рассказали, сколько израсходовали на соцвыплаты в 2024 году, freepik
Министерство финансов в 2024 году направило на социальные выплаты 447,9 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Благодаря сотрудничеству с международными партнерами правительство смогло обеспечить финансирование ключевых социальных расходов в 2024 году. По социальным выплатам и пенсиям задолженности нет. В этом году обеспечение социальной защиты граждан также является одним из главных приоритетов правительства», — прокомментировал замминистра финансов Роман Ермоличев.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин

Куда были направлены средства:

1). 274,7 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;
2). 88,0 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату:
  • почти 462 тыс. получателям пособия — лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • почти 1,1 млн семей получателям пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;
3). 17,0 млрд грн — на поддержку малообеспеченных семей, в том числе на выплату:
  • около 190 тыс. получателям пособия — малообеспеченным семьям;
4). 39,6 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в частности на выплату:
  • свыше 3,2 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;
5). 23,4 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, в том числе на выплату:
  • почти 8 тыс. получателям пособия по беременности и родам;
  • свыше 560 тыс. получателям пособия при рождении ребенка;
  • почти 2 тыс. получателям пособия при усыновлении ребенка;
  • почти 46 тыс. получателям пособия на детей одиноким матерям;
6). 5,2 млрд гривен — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
По материалам:
Finance.ua
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