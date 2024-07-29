В Минфине объяснили, почему не желательно повышать НДС — Finance.ua

В Минфине объяснили, почему не желательно повышать НДС Сегодня 12:02 — Казна и Политика

В Минфине объяснили, почему не желательно повышать НДС

Министерство финансов считает повышение военного сбора лучшим вариантом финансирования роста оборонных расходов по сравнению с увеличением налога на добавленную стоимость, аргументируя свою позицию защитой уязвимых категорий населения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

К чему приведет повышение НДС

В Минфине отмечают, что повышение этого налога автоматически приведет к росту цен на основные товары, в частности, лекарства и базовые продукты питания: хлеб, молоко, масло и т. д. Для уязвимых категорий граждан даже незначительное повышение цен на базовые продукты питания может стать значительным финансовым бременем.

Что предлагает Минфин

Предлагается более социально справедливая модель, которая предусматривает установление военного сбора, в частности, на товары, не являющиеся товарами первой необходимости. Такие как автомобили, недвижимость и ювелирные изделия.

«Автомобили, которые ввозятся благотворительными и общественными организациями и передаются в пользу Вооруженных Сил Украины, не будут облагаться военным сбором, поскольку они не регистрируются в Сервисных центрах МВД», — добавили в министерстве.

Расходы на сектор обороны в 2024 году

С начала 2024 года, из-за значительной задержки с поставками оружия от наших партнеров, вынужденно увеличили расходы на сектор безопасности и обороны на сумму около 6 млрд дол. США.

«Сейчас мы должны отвечать на новые запросы Сил обороны и других военных ведомств на дополнительное финансирование. Такая потребность составляет 500 млрд гривен», — отмечают в Минфине.

Предлагается наиболее мягкий вариант финансирования дополнительных военных потребностей среди всех возможных, состоящий из двух частей:

Почти три четверти дополнительной потребности в финансировании обороны предлагается обеспечить не за счет пересмотра налогов (361,6 млрд грн). Одна часть (138,7 млрд грн) — за счет пересмотра акцизов, военного сбора и некоторых других мероприятий.

«Так, с одной стороны, это легкий в администрировании инструмент, позволяющий получить дополнительные ресурсы. С другой, повышение НДС имеет свои последствия, которые будут негативно влиять на всех граждан, особенно на уязвимые категории, среди которых, например, люди пенсионного возраста, которых в Украине 10,2 млн», — подытожили в министерстве.

Справка Finance.ua:

среди основных инициатив правительства — повышение ставки военного сбора по доходам физлиц с 1,5% до 5% (оценка дополнительных доходов примерно 45,5 млрд грн) и уплата его ФЛП в размере 800 грн в месяц (2,3 млрд грн), а также введение военного сбора для юрлиц и ФЛП 3-й группы в размере 1% дохода (50,5 млрд грн);

предложено также повысить или ввести там, где его сейчас нет, военный сбор 5% на мобильную связь (0,9 млрд грн), покупку банковских металлов (0,02 млрд грн) и недвижимости (за исключением одного объекта в год) (1,2 млрд грн), 15% - на покупку легковых авто для их первой регистрации в Украине (10,2 млрд грн) и 30% - на покупку ювелирных изделий с уплатой его розничными продавцами (0,14 млрд грн);

среди других нововведений — ежемесячная уплата авансовых взносов с налога на прибыль предприятий розничными продавцами горючего в размере 0,5 млн грн в расчете на 1 куб. м резервуаров для хранения горючего (8,3 млрд грн), установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитков с добавлением сахара или других подсластителей (2,4 млрд грн), снижение порога беспошлинных посылок из-за границы с EUR150 до EUR45 (3,3 млрд грн).

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