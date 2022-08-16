В Минфине изменили оценку внешней помощи на август — Finance.ua

В Минфине изменили оценку внешней помощи на август Сегодня 10:05 — Казна и Политика

В Минфине изменили оценку внешней помощи на август

Украина нуждается во внешней помощи в размере $5 млрд ежемесячно. За июль насчитывалось $1,7 млрд, июнь — $4,4 млрд, май — $1,5 млрд, апрель — $1,7 млрд, март — $3,4 млрд. В августе ожидается более $5 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью «Forbes Украина».

Две недели назад глава Минфина называл другой план внешней помощи на август — в размере $6 млрд. Таким образом, его оценка на этот месяц сократилась почти на $1 млрд

«Включая макрофин (€9 млрд от ЕС, из которых пока выделено только €1 млрд. — Ред.), мы рассчитываем выйти на сумму около $30 млрд с начала войны. В настоящее время получили $14 млрд», — говорит он.

Читайте также Программа МВФ во время войны: на что может рассчитывать Украина

В этом году внутренние заимствования правительства расширили на 270 млрд грн (Рада накануне поддержала соответствующий закон). Источник покрытия — за счет внешних грантов и кредитов.

По словам главы Минфина, это «дополнительная потребность в несколько месяцев» и есть риски, что это не последнее такое увеличение.

Собственных доходов, генерируемых экономикой, не хватает, чтобы профинансировать только военные расходы. В прошлом месяце удалось собрать 87,9 млрд грн от налоговой и таможни. Возмещения НДС при этом не последовало. Военные расходы в месяц — около 130 млрд грн.

Также, как отметил Марченко, ориентировочный дефицит бюджета в следующем году — $25-30 млрд.

«Все ориентируются на МВФ как на якорного инвестора. Мы рассчитываем, что у нас будет программа, исходя из которой мы будем вести переговоры с другими партнерами, в частности, Еврокомиссией и США», — сказал он.

Украина уже подала запрос, теперь решение зависит от МВФ — какой формат сотрудничества он может предложить.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.