В Минэнерго рассказали, что будет со светом на Новый год — Finance.ua

В Минэнерго рассказали, что будет со светом на Новый год Сегодня 10:04 — Энергетика

В Минэнерго рассказали, что будет со светом на Новый год

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что во время новогодних праздников россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. При отсутствии новых повреждений на объектах критической инфраструктуры украинцы проведут несколько дней с бесперебойной поставкой электроэнергии.

Как рассказал глава Минэнерго в эфире телемарафона , он не исключает новых ударов по праздникам. Датой следующего массированного обстрела Украины со стороны россии может стать Новый год — с 31 декабря на 1 января.

«россияне не отказались от обстрела энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год — это одна из таких дат, когда они будут пытаться максимально нанести ущерб нашей энергосистеме», — подчеркнул он.

По словам Галущенко, в отсутствие массированного обстрела украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения во время новогодних праздников. Он добавил, что каждый день ситуация в энергосистеме Украины налаживается. Удается увеличить производство электроэнергии и доставить потребителям.

«Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7», — сказал он.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.