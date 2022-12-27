В Минэнерго рассказали, что будет со светом на Новый год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минэнерго рассказали, что будет со светом на Новый год

Энергетика
132
В Минэнерго рассказали, что будет со светом на Новый год
В Минэнерго рассказали, что будет со светом на Новый год
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что во время новогодних праздников россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. При отсутствии новых повреждений на объектах критической инфраструктуры украинцы проведут несколько дней с бесперебойной поставкой электроэнергии.
Как рассказал глава Минэнерго в эфире телемарафона, он не исключает новых ударов по праздникам. Датой следующего массированного обстрела Украины со стороны россии может стать Новый год — с 31 декабря на 1 января.
Читайте также
«россияне не отказались от обстрела энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год — это одна из таких дат, когда они будут пытаться максимально нанести ущерб нашей энергосистеме», — подчеркнул он.
Место для вашей рекламы
По словам Галущенко, в отсутствие массированного обстрела украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения во время новогодних праздников. Он добавил, что каждый день ситуация в энергосистеме Украины налаживается. Удается увеличить производство электроэнергии и доставить потребителям.
«Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7», — сказал он.

Можно ли оставить без света Украину 🧐

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.