В Минэнерго призвали снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы — Finance.ua
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В Минэнерго призвали снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы

Энергетика
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В энергосистеме страны дефицит электроэнергии не наблюдается, в то же время энергетики призывают к ответственному потреблению.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
«Энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируется. Графики отключений электроэнергии не применяются», — отметили в ведомстве.
В то же время в министерстве отметили важность уменьшения нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления. В выходные это время с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00.
Кроме того, в Киевской городской военной администрации предупредили, что в связи с ухудшением погодных условий в течение 7−9 января энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы и готовятся максимально быстро ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения.
По материалам:
Finance.ua
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