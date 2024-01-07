В Минэнерго призвали снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы — Finance.ua

В Минэнерго призвали снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы Сегодня 11:13 — Энергетика

В энергосистеме страны дефицит электроэнергии не наблюдается, в то же время энергетики призывают к ответственному потреблению.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

«Энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируется. Графики отключений электроэнергии не применяются», — отметили в ведомстве.

В то же время в министерстве отметили важность уменьшения нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления. В выходные это время с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00.

Кроме того, в Киевской городской военной администрации предупредили , что в связи с ухудшением погодных условий в течение 7−9 января энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы и готовятся максимально быстро ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения.

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