В Минэнерго опровергли коррупцию в переговорах о подключении завода Bayraktar — Forbes — Finance.ua
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В Минэнерго опровергли коррупцию в переговорах о подключении завода Bayraktar — Forbes

Казна и Политика
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В Минэнерго опровергли коррупцию в переговорах о подключении завода Bayraktar — Forbes
В Минэнерго опровергли коррупцию в переговорах о подключении завода Bayraktar — Forbes
Министерство энергетики опровергло коррупцию в переговорах о подключении будущего завода по производству беспилотников Bayraktar к энергосистеме.
Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на представителей министерства.
«Представители турецкой компании заверили, что не имеют претензий к Украине. Ни одна из украинских энергокомпаний не проводила таких расчетов и не выставляла Baykar чек на $10 млн», — уверяет чиновник из Минэнерго. Forbes выяснил, откуда взялась цифра в $10 млн.
Для оценки стоимости проекта Baykar заказал услуги подрядной инжиниринговой организации, название которой не раскрывает.
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Подрядчик использовал технические условия, предоставленные «Укрэнерго», говорит менеджер крупной энергетической компании.
«Эта частная компания оценила стоимость работ в $10 млн, а сроки — в два года», — сообщает Forbes. По данным издания, подрядчик назвал не заоблачные цифры. По предварительным оценкам стоимость этих работ, учитывая их объем и сложность, около $8 млн, говорит собеседник Forbes в правительстве.
Напомним, имеющийся у украинский военных парк известных беспилотников Bayraktar увеличится еще на две единицы БПЛА. Как сообщает Главное управление разведки Министерства Обороны Украины, турецкий производитель этой техники решил бесплатно передать их для нужд ВСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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