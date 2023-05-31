В Минэнерго объяснили, почему пришлось увеличить тариф на электроэнергию — Finance.ua

В Минэнерго объяснили, почему пришлось увеличить тариф на электроэнергию Сегодня 10:00 — Энергетика

Повышение тарифа на электроэнергию для населения поможет поддержать поврежденную в результате обстрелов энергосистему и подготовиться к следующему отопительному сезону.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире нацмарафона.

«Причина одна — это обстрелы нашей энергосистемы прошлой зимой, которые действительно беспрецедентны. Ни одна страна мира с этим не сталкивалась. Сейчас мы видим то, что масштабная кампания по ремонту и восстановлению, причем как генерации, так и сетей, она действительно нуждается в финансировании», — сказал он.

Министр добавил, что Украина потеряла большое количество генерирующих мощностей, с помощью которых и поддерживался соответствующий льготный тариф. Прежде всего, речь идет о Запорожской АЭС и Каховской ГЭС.

«Если мы сейчас этого не сделаем, следующей зимой у нас будут проблемы со светом. Причем независимо, каков будет масштаб разрушений, масштаб обстрелов. То есть мы не сможем подготовиться к следующей зиме», — отметил Галущенко.

Он подчеркнул, что Министерство энергетики вместе с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), нашли минимально возможное повышение, чтобы поддержать энергосистему и подготовиться к зиме.

«Если подытожить — это вопрос выживания энергосистемы», — подчеркнул Галущенко.

Справка Finance.ua:

30 мая правительство приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.