В Минэкономики рассказали, сколько уже заплатили украинцам из «Армии восстановления» — Finance.ua

В Минэкономики рассказали, сколько уже заплатили украинцам из «Армии восстановления» Сегодня 15:25 — Личные финансы

В Минэкономики рассказали, сколько уже заплатили украинцам из «Армии восстановления»

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» привлечено 14,5 тысячи безработных в 16 областях. В общей сложности участникам проекта уже выплатили 85 млн грн.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«Проект „Армия восстановления“ действует уже в 16 регионах, недавно к нему присоединились Херсонская и Тернопольская область. К выполнению общественно полезных работ привлечено 14,5 тысячи безработных, в том числе с начала этого года — почти 11 тысяч. Лидером среди регионов в этом проекте остается Полтавская область, где такие работы выполняют 3600 безработных», — отметила Татьяна Бережная.

Она напомнила, что виды общественно полезных работ зависят от нужд конкретного региона. В частности, чаще всего безработных привлекают к:

разбору завалов, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, восстановлению жилых домов, поврежденных в результате боевых действий и их последствий;

строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;

обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

заготовке дров для военных и населения;

разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи, работе в центрах приема внутриперемещенных лиц.

Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает Центр занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.

Оплата за выполненные работы составляет не менее 6 700 грн.

Больше всего безработных было вовлечено в выполнение общественно полезных работ в:

Полтавской области — 3 600 человек;

Донецкой — 1 900 человек;

Киевской — 1 800 человек;

Харьковской — 1 700 человек;

Черниговской — 1 500 человек.

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