В Минэкономики рассказали, сколько уже заплатили украинцам из «Армии восстановления» — Finance.ua
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В Минэкономики рассказали, сколько уже заплатили украинцам из «Армии восстановления»

Личные финансы
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В Минэкономики рассказали, сколько уже заплатили украинцам из «Армии восстановления»
В Минэкономики рассказали, сколько уже заплатили украинцам из «Армии восстановления»
К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» привлечено 14,5 тысячи безработных в 16 областях. В общей сложности участникам проекта уже выплатили 85 млн грн.
Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
«Проект „Армия восстановления“ действует уже в 16 регионах, недавно к нему присоединились Херсонская и Тернопольская область. К выполнению общественно полезных работ привлечено 14,5 тысячи безработных, в том числе с начала этого года — почти 11 тысяч. Лидером среди регионов в этом проекте остается Полтавская область, где такие работы выполняют 3600 безработных», — отметила Татьяна Бережная.
Она напомнила, что виды общественно полезных работ зависят от нужд конкретного региона. В частности, чаще всего безработных привлекают к:
  • разбору завалов, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, восстановлению жилых домов, поврежденных в результате боевых действий и их последствий;
  • строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;
  • обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
  • заготовке дров для военных и населения;
  • разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи, работе в центрах приема внутриперемещенных лиц.
Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает Центр занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.
Оплата за выполненные работы составляет не менее 6 700 грн.
Больше всего безработных было вовлечено в выполнение общественно полезных работ в:
  • Полтавской области — 3 600 человек;
  • Донецкой — 1 900 человек;
  • Киевской — 1 800 человек;
  • Харьковской — 1 700 человек;
  • Черниговской — 1 500 человек.
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По материалам:
Finance.ua
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