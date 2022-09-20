В Минэкономики рассказали, как будут привлекать международных инвесторов — Finance.ua

В Минэкономики рассказали, как будут привлекать международных инвесторов Сегодня 21:01 — Казна и Политика

В Минэкономики рассказали, как будут привлекать международных инвесторов, www.freepik.com

В ближайшее время в Украине будут внедрены несколько механизмов привлечения инвесторов.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан в эфире Национального телемарафона.

Один из них будет воплощен в сотрудничестве с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), которое уже выделило Украине 30 млн долларов на реализацию пилотного проекта по страхованию инвестиций.

«Нам удалось договориться с MIGA, что мы запустим проект по страхованию инвестиций в 30 млн долларов. Механизм гарантирования инвестиций базируется на том же принципе, что и выпуск страхового полиса. Инвестор, который захочет осуществить инвестицию в Украину, может приобрести такой страховой полис, и в случае форс-мажора агентство, как страховая компания, возместит ему расходы. Сумма в 30 млн долларов обусловлена тем, что сейчас у MIGA есть такой запас свободных средств. Но мы на этом не будем останавливаться. Рассчитываем, что из 17 миллиардов долларов трастового фонда Всемирного банка на восстановление Украины в 2023 году нам удастся привлечь до 1 млрд долларов именно на страхование инвестиций», — рассказал замминистра экономики Александр Грибан.

Еще один финансовый инструмент по привлечению инвестиций был разработан вместе с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в структуру Всемирного банка.

«В текущих условиях привлечение кредитов для частного сектора является одной из предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. И здесь мы тоже можем рассчитывать на МФО. Речь идет о выделении средств от корпорации IFC, являющейся членом Всемирного Банка, на сумму 1 млрд долларов. Они обычно не финансируют более 30% стоимости проекта. Еще 40% будет финансировать другой международный банк — возможно, это будет консорциум вместе с Европейским банком реконструкции и развития. Таким образом, общий объем проектов, который может быть профинансирован по этому механизму, составит более 3 млрд долларов», — пояснил Александр Грибан.

Министерство экономики видит стратегические перспективы восстановления экономики именно в финансировании экономического развития.

«Мы стремимся гарантировать инвестиции, приглашаем иностранных партнеров приобщаться к совместным проектам с нашими локальными предприятиями, а также стимулируем внутреннего инвестора. Таким образом, мы создаем добавленную стоимость, делаем все, чтобы ВВП начал расти, а бюджет наполнялся», — отметил замминистра экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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