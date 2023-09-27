В Минэкономики назвали условие отзыва исков Украины в ВТО из-за зерна — Finance.ua

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В Минэкономики назвали условие отзыва исков Украины в ВТО из-за зерна

Аграрный рынок
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В Минэкономики назвали условие отзыва исков Украины в ВТО из-за зерна
В Минэкономики назвали условие отзыва исков Украины в ВТО из-за зерна
Украина отзовет свои иски во Всемирную торговую организацию против трех стран Евросоюза только при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт зерна в будущем.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона.
«Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства и Европейский союз гарантировали нам, что такого рода ограничений в будущем не произойдет… Поэтому, конечно, только когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться последним», — заявил чиновник, комментируя возможность отзыва исков в ВТО.

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Он рассказал, что сейчас важно запустить механизм согласования и верификации украинского экспорта зерна, поскольку такое предложение фактически уже согласовали Евросоюз и государства-члены. Украина считает такой механизм приемлемым.
«Иски в ВТО, как мы видим по реакции партнеров, были вполне правильным шагом. Потому что он очертил природу нашего возмущения», — добавил Качка.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила отменить ограничения на импорт украинского зерна, который вводили для Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии и Румынии;
  • невзирая на такой шаг, Польша, Венгрия и Словакия продлили меры против импорта из Украины в одностороннем порядке;
  • в ответ наша страна подала иски против Польши, Венгрии и Словакии во Всемирную торговую организацию;
  • а уже 26 сентября стало известно, что Польша требует от Украины отозвать иск в ВТО.
По материалам:
РБК-Україна
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