В Минэкономики назвали экономические планы правительства на 2025 год — Finance.ua
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В Минэкономики назвали экономические планы правительства на 2025 год

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В Украине выделено 18 млрд грн для кредитования бизнеса, запланирована выдача 10 тыс. грн льготных ипотек и крупных инвестпроектов.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко во время заседания СНБО.
По ее словам, в бюджете на 2025 год предусмотрено 18 млрд грн на компенсацию процентов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%».
По программе «єОселя» в этом году планируется выдать минимум 10 тыс. ипотечных кредитов. Наибольшую часть среди заемщиков по этой программе составляют военнослужащие.
Также планируется реализовать 4 проекта «инвестняни» со значительными инвестициями на сумму 100 млн евро.
«Мы уверенно продвигаемся с исполнением бюджета этого года. В январе налоговая уже перевыполнила свой установленный план», — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он подтвердил, что 1 марта пройдет индексация пенсий, также обеспечено достаточно средств для выплаты субсидий в зимний период.
По материалам:
Укрінформ
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