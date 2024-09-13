В Минэкологии объяснили, за какое время восстановятся экосистемы рек Сейм и Десна — Finance.ua

В Минэкологии объяснили, за какое время восстановятся экосистемы рек Сейм и Десна Сегодня 17:12 — Казна и Политика

Сейчас в реке Сейм мор рыбы не фиксируется. В Десне загрязнение прошло 242 км и замедлилось, фиксируется точечно и носит неоднородный характер. На Черниговщине работают три аэрационные установки.

Устанавливаются дополнительные системы аэрации в Киевской области, сообщили в Министерстве защиты окружающей среды.

«С помощью спутниковых снимков был оценен объем загрязненной воды, попавшей в реку Сейм с сахарного завода в Курской области — это почти 5600 тонн. Экосистемы рек Сейм и Десна могут восстановиться через 2−3 года», заявил директор Института гидробиологии НАН Украины Сергей Афанасьев.

По прогнозам Укргидрометцентра, загрязненная вода может прийти в Киевскую область 14−16 сентября.

«В случае ухудшения показателей качества воды в Десне, будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля, эффективно устраняющего органические загрязнения и неприятные запахи», — подчеркнул Генеральный директор ЧАО «Киевводоканал» Олег Лисюк.

Вода в столице отвечает всем нормам, об этом сообщает главный санитарный врач Киева, руководитель Киевского городского Центра контроля и профилактики болезней Сергей Чумак.

Киев мониторит состояние воды в реках после загрязнения, вызванного россиянами в реке Сейм. Город ежедневно проводит анализы. Ущерб окружающей среде в Черниговской и Сумской областях из-за загрязнения рек Сейм и Десна превышает 405 миллионов гривен.

Также напомним, что в российском городе Теткино местный сахарный завод сбросил нечистоты в реку Сейм, что повлекло загрязнение воды органическими веществами. По состоянию на 11 сентября, загрязнение реки Десна продвинулось в село Ладинка Черниговской области, и наихудшие результаты проб воды фиксируются в Чернигове.

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