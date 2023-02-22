В Минцифры рассказали, сколько собрал проект United24 за 10 месяцев работы — Finance.ua

В Минцифры рассказали, сколько собрал проект United24 за 10 месяцев работы Сегодня 11:32 — Казна и Политика

В Минцифры рассказали, сколько собрал проект United24 за 10 месяцев работы

Глобальная инициатива United24 по поддержке Украины, запущенная украинскими властями, за почти 10 месяцев работы собрали более 287 млн долларов.

Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Минцифры.

Деньги через государственную фандрейзинговую платформу отправляли из более чем 110 стран мира. Донаты, в частности, поступали на следующие основные проекты:

По проекту «Армия дронов» уже законтрактовали 1879 дронов стоимостью более 3,7 млрд гривен, также закупили 6 антидрон-систем «Ловцов шахедов».

В рамках проектов, запущенных United24, более 5672 операторов дронов прошли обучение для управления беспилотниками и применяют технологии в бою с врагом.

Также, как отметили в Минцифры, посольствами платформы стали десятки украинских и мировых лидеров, звезд, активистов, культурных деятелей.

Напомним, недавно команда UACatsDivision совместно с United24 и крипто-медиа ресурсом Incrypted объявили о создании первой национальной NFT-коллекции с изображением котов-героев ВСУ. Все собранные от продажи средства будут направлены на покупку боевых морских дронов. Амбициозная цель проекта — собрать 40 миллионов гривен.

Относительно основных проектов, например, сбор средств на системы противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136 открыли в Украине 14 октября. Целью было собрать 100 миллионов, но благодаря космической поддержке украинцев менее чем за двое суток собрали 150 миллионов гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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