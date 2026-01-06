В Минцифры назвали пять изменений, которые ожидаются в украинском образовании в 2026 году Сегодня 07:35

В 2026 году украинское образование шагнет к полной цифровой трансформации: искусственный интеллект станет ассистентом учителя, бумажные журналы отойдут в прошлое, а обучение станет персонализированным и геймифицированным.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

5 главных трендов, которые изменят обучение в 2026 году

Искусственный интеллект — ассистент учителя

Для учителя это идеальный помощник, забирающий на себя рутину:

пишет планы уроков и ищет идеи;

делает презентации;

помогает проверять роботы.

В Мрії уже тестируют генератор тестов. Он сам создает задачу под конкретную тему урока. Учителю остается только проверить их и отправить классу.

Конец эпохи бумажных журналов

В 2026 году бумажная отчетность должна стать архаизмом. Цифровые инструменты масштабируются на все учебные заведения, заменяя кипы бумаг на несколько кликов в смартфоне.

Календарное планирование, расписание, оценки и отчетность — все это переходит в «цифру». Экосистема Мрія уже автоматизирует ежедневную работу учителей в каждой пятой школе Украины.

Геймификация

Образование конкурирует за внимание детей с ТикТоком и видеоиграми. Чтобы выиграть эту битву, обучение должно быть интерактивным. Геймификация — это не развлечения вместо обучения, а поддержка мотивации без стресса и лишнего давления.

«Скоро мы запустим мечты в Мрії. Это внутренняя мотивационная валюта, которую ученики получают за регулярное выполнение задач, просмотр познавательных видео и прохождение викторин. Накопленные „мрійки“ можно обменять на развлечения: билеты в кино, VR-квесты, мастер-классы или сертификаты на книги и игрушки».

Каждому ученику — свой контент

Времена «одной программы для всех» уходят. Равный доступ к образованию остается базой, но путь каждого учащегося становится индивидуальным.

Системы учатся понимать интересы ребенка. Если ученик интересуется биологией, алгоритмы предложат ему соответствующие материалы, например, исследование о том, каким будет тело человека через 100 лет.

Библиотека контента в Мрії будет подстраиваться под учащегося. Система будет анализировать, что ребенок смотрел раньше, и будет предлагать видео и материалы, которые поддержат именно его стремление к знаниям. Это помогает не только развивать таланты, но и уменьшать разрывы образования.

Школа без родительских чатов и лишних звонков

«Больше никаких бесконечных чатов в мессенджерах и непонимания, что происходит в школе. Родителям важно иметь всю информацию здесь и сейчас. Благодаря Мрії родители получают простые уведомления: на что обратить внимание, какие есть успехи, где нужна поддержка. Расписание, оценки, домик и комментарии учителя — все в смартфоне», — отметили в Минцифры.

