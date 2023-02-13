В Минцифре рассказали, когда в Украине появится электронная гривна — Finance.ua

В Минцифре рассказали, когда в Украине появится электронная гривна Сегодня 17:00

Минцифры хочет ускорить процесс развития электронной гривны. Согласно законодательству, пилотный проект должен стартовать в 2024 году.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Он развивается, недавно мне презентовали на базе продукта Stellar электронную гривну. Они разработали первые транзакции на блокчейне, как можно отследить движение этих средств", – рассказал министр.

Федоров сообщил, что написал письмо Нацбанку о том, что нужно ускорить процесс развития электронной гривны.

"По законодательству, в 2024 году НБУ уже должен запустить пилоты, но мы хотим запустить уже в этом году, а не откладывать на следующий. Поэтому идет коммуникация с Нацбанком и бизнесом, это тоже неотвратимо произойдет", – сказал он.

Также Михаил Федоров сообщил, что первые услуги в рамках проекта "правительство в смартфоне" запустят в конце весны. Он позволит через мобильное приложение госслужащим получать больше услуг внутри правительства, что должно ускорить работу Кабмина.

"У нас сейчас этот проект не в приоритете, потому что есть много вызовов для граждан, которые нужно выполнять в первую очередь. Но фоново мы над этим работаем, и думаю, что в конце весны запустим первые услуги. Госслужащие почувствуют, чтотакое действительно цифровизация и трансформация" , – рассказал он.

По словам Федорова, в приложении можно будет посмотреть организационную структуру своего ведомства, предложить и написать там внутри человеку.

"Это Google Workspace внутри твоего мобильного приложения и работа с электронными документами. То есть это новая культура работы госслужащих. Например, что очень важно и нам нравится, инициировать улучшение, предложить идею руководству, чтобы упростить процесс", - добавил министр.

Справка Finance.ua:

Напомним, 22 ноября 2022 года Национальный банк представил проект концепции цифровой гривны, которая призвана выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривны.

Цифровая гривна – это ее электронная форма, эмитентом которой является Национальный банк. Использование э-гривны, убежден НБУ, должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, бизнеса, госорганов и т.д. НБУ открыл проект э-гривны в сентябре прошлого года, чтобы изучить целесообразность ее широкомасштабного выпуска в Украине.

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