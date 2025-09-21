В Минцифре ответили, действительно ли был слив данных из «Дії» Сегодня 11:43

По словам народного депутата Александра Федиенко, в сети появился архив под названием diia_users_db_2025.zip, в котором собраны персональные данные граждан. Он отметил, что в файле есть не только личная информация о лицах, но и их контактные данные.

«По факту она и так есть в публичном доступе разных реестров, но сейчас ее собрали в один массив. В базе „приблизительно“ 20 000 000 сроков. Пока что файл бродит по сети, там ограничено количество граждан, полная база продается за деньги», — отметил Федиенко.

Опровержение Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации опровергают информацию о «сливе» данных из «Дії». Отмечается, что информация собрана из предварительных «утечек» данных.

«После проверки наша команда установила: эти файлы — смесь старых утечек из коммерческих источников, которые вручную дополнили вымышленными записями, чтобы выдать их за новую базу. Это типичная практика черного рынка», — сообщил замминистра по кибербезопасности и облачным сервисам Виталий Балашов.

По его словам, распространение таких поддельных файлов — скоординированная попытка атаки на «Дію» и подрыв доверия к государственным сервисам.

В ведомстве подчеркнули, что «Дія» не хранит персональные данные пользователей.

Система работает по принципу data-in-transit — информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале.

