В Минцифре говорят, что развитие блокчейн будет способствовать экономическому восстановлению — Finance.ua

В Минцифре говорят, что развитие блокчейн будет способствовать экономическому восстановлению

Заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что развитие блокчейн-бизнеса будет способствовать экономическому восстановлению Украины.

Об этом идет речь на Правительственном портале.

Он подчеркнул, что поддержать Украину можно путем инвестиций в украинские криптостартапы и развивать криптобизнес в стране, когда завершится война.

Сегодня децентрализованные технологии позволяют не только осуществлять криптодонаты в поддержку Украины, но и могут использоваться для документирования военных преступлений российского вторжения. Наличие доказательств очень важно для привлечения к справедливому наказанию военных преступников. Также создание в Украине дружественной к блокчейн-инновациям среды будет способствовать восстановлению страны", — подчеркнул Александр Борняков.

Напомним, 16 марта президент подписал закон о виртуальных активах. НБУ будет регулировать обращение такой разновидности финансовых виртуальных активов, как виртуальные активы, обеспеченные валютными ценностями.

В то же время участники этого рынка и клиенты получат право на легальную работу с виртуальными активами. Их права будут защищены государством. Если потребуется, они смогут обращаться по таким вопросам в суд.

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