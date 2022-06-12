В Минцифре говорят, что развитие блокчейн будет способствовать экономическому восстановлению — Finance.ua
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В Минцифре говорят, что развитие блокчейн будет способствовать экономическому восстановлению

Сегодня 19:31Технологии&Авто
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Заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что развитие блокчейн-бизнеса будет способствовать экономическому восстановлению Украины.
Об этом идет речь на Правительственном портале.
Он подчеркнул, что поддержать Украину можно путем инвестиций в украинские криптостартапы и развивать криптобизнес в стране, когда завершится война.
Сегодня децентрализованные технологии позволяют не только осуществлять криптодонаты в поддержку Украины, но и могут использоваться для документирования военных преступлений российского вторжения. Наличие доказательств очень важно для привлечения к справедливому наказанию военных преступников. Также создание в Украине дружественной к блокчейн-инновациям среды будет способствовать восстановлению страны", — подчеркнул Александр Борняков.

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Напомним, 16 марта президент подписал закон о виртуальных активах. НБУ будет регулировать обращение такой разновидности финансовых виртуальных активов, как виртуальные активы, обеспеченные валютными ценностями.
В то же время участники этого рынка и клиенты получат право на легальную работу с виртуальными активами. Их права будут защищены государством. Если потребуется, они смогут обращаться по таким вопросам в суд.
По материалам: Економічна Правда
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