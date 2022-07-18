В Минцифре анонсировали автоматическую регистрацию ООО для физлиц — Finance.ua

В Минцифре анонсировали автоматическую регистрацию ООО для физлиц Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал услугу автоматической регистрации ООО для физлиц — запускают бета-тестирование новой услуги.

Об этом Федоров написал в Telegram.

«Мы верим в Украину как страну предпринимателей и делаем все, чтобы максимально упростить коммуникацию бизнеса с государством. Все государственные услуги должны быть простыми, быстрыми и человечными».

Автоматические услуги не только удобны для людей, но и помогают сэкономить время государственных регистраторов. Мы посчитали, что в прошлом году благодаря автоФЛП госрегистраторы сэкономили 7,2 года времени. Раньше ведь на заполнение одной заявки тратили 21 минуту", — отметил министр.

По его словам, автоматизация регистрации ООО для физических лиц — следующий логичный шаг.

Тем, кто готов принять участие в бета-тестировании новой услуги, следует перейти по ссылке.

Воспользоваться услугой смогут граждане Украины от 18 лет, имеющие налоговый номер и УНЗР (уникальный номер записи в реестре).

Економічна Правда По материалам:

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