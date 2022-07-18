В Минцифре анонсировали автоматическую регистрацию ООО для физлиц — Finance.ua
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В Минцифре анонсировали автоматическую регистрацию ООО для физлиц

Казна и Политика
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал услугу автоматической регистрации ООО для физлиц — запускают бета-тестирование новой услуги.
Об этом Федоров написал в Telegram.
«Мы верим в Украину как страну предпринимателей и делаем все, чтобы максимально упростить коммуникацию бизнеса с государством. Все государственные услуги должны быть простыми, быстрыми и человечными».
Автоматические услуги не только удобны для людей, но и помогают сэкономить время государственных регистраторов. Мы посчитали, что в прошлом году благодаря автоФЛП госрегистраторы сэкономили 7,2 года времени. Раньше ведь на заполнение одной заявки тратили 21 минуту", — отметил министр.
По его словам, автоматизация регистрации ООО для физических лиц — следующий логичный шаг.
Тем, кто готов принять участие в бета-тестировании новой услуги, следует перейти по ссылке.
Воспользоваться услугой смогут граждане Украины от 18 лет, имеющие налоговый номер и УНЗР (уникальный номер записи в реестре).
По материалам:
Економічна Правда
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