В Минагрополитики посчитали, сколько Украина готова экспортировать уже из нового урожая — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минагрополитики посчитали, сколько Украина готова экспортировать уже из нового урожая

Аграрный рынок
8
В Минагрополитики посчитали, сколько Украина готова экспортировать уже из нового урожая
В Минагрополитики посчитали, сколько Украина готова экспортировать уже из нового урожая
Украина в текущем сезоне 2023/2024 готова отправить на мировые рынки более 56 млн тонн продовольствия. Труд украинских аграриев и благоприятные погодные условия гарантировали хороший урожай.
Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.
«россия продолжает разыгрывать карту шантажа голодом. Но „голодные игры“ уже не воспринимаются миром и, что важно, африканскими странами. За время полномасштабной кровавой изнурительной войны Украина отправила на рынки Африки, Азии и Европы более 90 млн тонн продовольствия. И эта тенденция должна продолжаться», — отметил Дмитрасевич.
Читайте также
Он подчеркнул, что для Украины важна поддержка международного сообщества. В частности, нужны дополнительные средства ПВО для защиты инфраструктуры экспорта агропродукции, помощь в разминировании сельскохозяйственных земель, восстановлении угодий и окружающей среды после подрыва агрессором Каховской ГЭС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.