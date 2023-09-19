В Минагрополитики посчитали, сколько Украина готова экспортировать уже из нового урожая — Finance.ua

В Минагрополитики посчитали, сколько Украина готова экспортировать уже из нового урожая Сегодня 07:45 — Аграрный рынок

В Минагрополитики посчитали, сколько Украина готова экспортировать уже из нового урожая

Украина в текущем сезоне 2023/2024 готова отправить на мировые рынки более 56 млн тонн продовольствия. Труд украинских аграриев и благоприятные погодные условия гарантировали хороший урожай.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

«россия продолжает разыгрывать карту шантажа голодом. Но „голодные игры“ уже не воспринимаются миром и, что важно, африканскими странами. За время полномасштабной кровавой изнурительной войны Украина отправила на рынки Африки, Азии и Европы более 90 млн тонн продовольствия. И эта тенденция должна продолжаться», — отметил Дмитрасевич.

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Он подчеркнул, что для Украины важна поддержка международного сообщества. В частности, нужны дополнительные средства ПВО для защиты инфраструктуры экспорта агропродукции, помощь в разминировании сельскохозяйственных земель, восстановлении угодий и окружающей среды после подрыва агрессором Каховской ГЭС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

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