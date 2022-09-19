В Минагрополитики ожидают, что урожай этого года войдет в топ-5 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минагрополитики ожидают, что урожай этого года войдет в топ-5

58
В Минагрополитики ожидают, что урожай этого года войдет в топ-5
В этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне около 67 млн тонн.
Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал на брифинге.
"Было отсеяно 80%, и тоже уже можем говорить о первых результатах, поскольку ранняя группа уже фактически собрана. В общей сложности мы ожидаем в этом году урожай зерновых и масличных культур около 67 млн тонн, конечно, не рекорд. У нас рекордный был прошлый год, но это все равно один из топ-5 лучших показателей за 30 лет,
— рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий

По его словам, из этих 67 млн примерно 50-52 млн тонн зерновых культур — это зернобобовые — и примерно 15-17 млн тонн масличных культур.
Кроме того, он отметил, что по первому блоку ранней группы уже жатва завершилась.
Напомним, Украина по итогам 2021/22 МГ осталась в десятке крупнейших производителей основной зерновой продукции в мире: по пшенице — 7-я позиция, по ячменю — 4-я, по кукурузе — 6-я.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

Назван регион с самой высокой на сегодня стоимостью земли в Украине. Самая высокая средняя цена за 1 га земли зафиксирована в Киевской области — 161 352 гривны. Также среди лидеров:
  • Ивано-Франковская область — 125 818 грн за 1 га;
  • Запорожская — 54 318 грн;
  • Винницкая — 49 560 грн;

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.