В Минагрополитики ожидают, что урожай этого года войдет в топ-5 — Finance.ua

В Минагрополитики ожидают, что урожай этого года войдет в топ-5 Сегодня 21:00

В этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне около 67 млн тонн.

Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал на брифинге.

"Было отсеяно 80%, и тоже уже можем говорить о первых результатах, поскольку ранняя группа уже фактически собрана. В общей сложности мы ожидаем в этом году урожай зерновых и масличных культур около 67 млн тонн, конечно, не рекорд. У нас рекордный был прошлый год, но это все равно один из топ-5 лучших показателей за 30 лет, — рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий

По его словам, из этих 67 млн примерно 50-52 млн тонн зерновых культур — это зернобобовые — и примерно 15-17 млн тонн масличных культур.

Кроме того, он отметил, что по первому блоку ранней группы уже жатва завершилась.

Напомним, Украина по итогам 2021/22 МГ осталась в десятке крупнейших производителей основной зерновой продукции в мире: по пшенице — 7-я позиция, по ячменю — 4-я, по кукурузе — 6-я.

Справка Finance.ua:

161 352 гривны. Также среди лидеров: Назван регион с самой высокой на сегодня стоимостью земли в Украине. Самая высокая средняя цена за 1 га земли зафиксирована в Киевской области —Также среди лидеров:

Ивано-Франковская область — 125 818 грн за 1 га;

Запорожская — 54 318 грн;

Винницкая — 49 560 грн;

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УНН По материалам:

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