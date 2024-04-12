В Миграционной службе сообщают о мошенниках, которые перепродают слоты в электронной очереди для оформления документов — Finance.ua

В Миграционной службе сообщают о мошенниках, которые перепродают слоты в электронной очереди для оформления документов
Украинцы за границей сообщают в сети о возможных случаях мошенничества с якобы «продажей» свободных слотов в электронной очереди при оформлении документов за границей.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Наталия Науменко. Она отметила, что кое-где мошенники выдавали себя за миграционщиков.
Как работает схема
Свободные места в электронных очередях заранее бронируют так называемые посредники, после чего предлагают «перепродать» их с «наценкой» людям, нуждающимся в оформлении документов.
В отдельных случаях перекупы выдают себя за работников Государственной миграционной службы Украины.
Что делать в такой ситуации
Если вы стали свидетелями ситуации, когда инспектор ГП «Документ» или работник ГМС Украины предлагает предоставить «посреднические» услуги для того, чтобы ускорить оформление документов, или «перепродает» слоты в э-очереди, звоните по телефону на горячую линию ГМС и сообщайте о подобных случаях.
«Такая деятельность противоречит закону, и Государственная миграционная служба реагирует на данные инциденты, увольняя недобросовестных сотрудников и инициируя соответствующее уголовное производство», — подчеркнула Науменко.
Она добавила, что проблема «ограниченности» талонов записи в электронные очереди в ГП «Документ» за границей действительно имеет место. Это связано с тем, что количество слотов электронной очереди зависит от возможностей каждого отдельного центра. Их количество зависит от того, сколько людей может быть принято для оформления документов в подразделениях ГП «Документ», учитывая время работы и количество рабочих мест соответствующего подразделения.
Запись в электронную очередь является бесплатной и осуществляется на официальном веб-сайте ГП Документ.
Справка Finance.ua:
- по состоянию на сегодняшний день в зарубежных странах функционируют уже 13 центров «Паспортный сервис»;
- данные сервисы доступны в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Италии (Милан) и Турции (Стамбул).
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