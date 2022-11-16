В МИД Венгрии назвали причину остановки работы нефтепровода «Дружба» — Finance.ua
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В МИД Венгрии назвали причину остановки работы нефтепровода «Дружба»

Энергетика
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В МИД Венгрии назвали причину остановки работы нефтепровода «Дружба»
В МИД Венгрии назвали причину остановки работы нефтепровода «Дружба»
В результате ракетных ударов россии по территории Украины была повреждена трансформаторная подстанция, задействованная в работе трубопровода «Дружба», по которому поставляется нефть в Венгрию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
По имеющейся информации, сам нефтепровод «Дружба» не пострадал, но был поврежден элемент инфраструктуры, эксплуатирующий нефтепровод — трансформаторная подстанция, заявил Сийярто.
«Транспортирование по трубопроводу, вероятно, сможет возобновиться в ближайшее время, энергоснабжению Венгрии ничего не угрожает», — добавил чиновник.
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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 ноября созвал заседание совета безопасности страны после сообщения российской компании «Транснефть» о том, что Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Также обсудили ракетный удар рф по Польше.
Как известно, 15 ноября рашисты выпустили по Украине около сотни ракет.
По материалам:
ua.news
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