В Microsoft представили нейросеть, создающую гиперреалистичные дипфейки — Finance.ua

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В Microsoft представили нейросеть, создающую гиперреалистичные дипфейки

Технологии&Авто
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В Microsoft представили нейросеть, создающую гиперреалистичные дипфейки
В Microsoft представили нейросеть, создающую гиперреалистичные дипфейки
Новый алгоритм VASA-1 от Microsoft сгенерирует видео говорящего человека с широким спектром эмоций и естественной мимикой. Для этого алгоритма достаточно иметь всего одно фото и аудиодорожку.
Результат работы VASA-1 выглядит очень естественным. Лишь из одного снимка лица и записи голоса алгоритм создает реалистичное видео, на котором изображенный на снимке человек буквально «оживает», а его мимика, движения губ и головы выглядят вполне естественно. Поскольку созданные с помощью VASA-1 видео сразу сложно отличить от реальных, сообщество выражает опасения по поводу того, что алгоритм может использоваться для создания фейков.

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Что касается самой нейросети, главным ее отличием от других похожих алгоритмов является наличие целостной модели генерации лицевой мимики и движений головы. Специалисты Microsoft провели обширную исследовательскую работу, включая оценку ряда новых метрик. В результате они установили, что новый алгоритм значительно превосходит представленные ранее аналоги по многим параметрам.
«Наш метод не только обеспечивает генерацию видео высокого качества с реалистичной мимикой и движениями головы, но также поддерживает функцию онлайн-генерации видео 512×512 пикселей с частотой 40 кадров в секунду с незначительной начальной задержкой. Это открывает путь к взаимодействию в реальном времени с реалистичными аватарами, имитирующими поведение человека во время разговора», — говорится в сообщении Microsoft.
Создается впечатление, что нейросеть может создавать качественные фейковые видео на основе только одного изображения. Именно поэтому, вероятно, Microsoft называет VASA-1 «исследовательской демонстрацией» и не планирует выводить его на коммерческий рынок, по крайней мере, в ближайшее время.
По материалам:
noworries
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