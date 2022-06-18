В МХП назвали неаудированные финансовые результаты за 1 квартал года — Finance.ua

В МХП назвали неаудированные финансовые результаты за 1 квартал года

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В МХП назвали неаудированные финансовые результаты за 1 квартал года

Международная агропромышленная компания «МХП», главный офис которой находится в Украине, опубликовала неаудированные финансовые результаты своей деятельности за первый квартал, закончившийся 31 марта 2022 года.

Что изменилось за время войны

Общая бизнес-среда не изменилась с момента последней публикации от 24 мая 2022 года. Компания продолжает работать на уровне около 85% мощностей производства курятины.

Экспорт куриного мяса и растительного масла остается проблематичным, поскольку порты Черного моря остаются заблокированными, а альтернативные маршруты, открытые для МХП, длиннее и значительно сложнее («узкие места» включают многочисленных подрядчиков на пути в порты ЕС, сложную логистику через разные размером пути железных дорог, длинные очереди на границе).

Объекты, инфраструктура и продукция Группы (куриное мясо, растительные масла и зерно) в Украине вообще не понесли никаких других существенных убытков, кроме разрушенного хранилища третьей стороны (потеря куриного мяса, произведенного предприятиями МХП) и приостановленной деятельности Украинского Бэкона (Донецкая область).

Расходы, связанные с войной, за трехмесячные периоды, закончившиеся 31 марта 2022 года, составляли $25 млн, из них расходы на поддержку громад — 53%, списание запасов и биологических активов составляли 33%, а другие расходы, связанные с войной, составляли 14%.

Ключевые финансовые показатели:

выручка в первом квартале 2022 года составила $553 млн и увеличилась на 24% (I кв. 2021 г.: $447 млн). В МХП отмечают, что эти показатели обусловлены высокими операционными и финансовыми показателями в январе и феврале 2022 года (т.е. еще в довоенный период);

экспортная выручка составила $308 млн, что составляет 56% от общей выручки (І кв. 2021: $217 млн, что составляет 49% от общей выручки);

приведенная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов) снизилась до $46 млн с $57 млн. Приведенная EBITDA маржа (за исключением эффекта IFRS 16) снизилась с 13% до 8%

чистый убыток составил 122 млн по сравнению с прибылью в $1 млн в I кв 2021 г., в том числе $95 млн не денежного ущерба от курсовых разниц по сравнению с прибылью в $20 млн в I кв. 2021 г. Чистый убыток к курсовой разнице за I кв. 2022 г. составил $27 млн, что на 42% больше по сравнению с убытком в $19 млн за I кв. 2021 г.

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