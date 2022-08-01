В McDonald's прокомментировали информацию об открытии ресторанов уже в августе — Finance.ua

В McDonald's прокомментировали информацию об открытии ресторанов уже в августе
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в Украине планирует возобновить работу, но пока не известно, в каком месяце и в каких городах.
Как рассказала Алеся Муджири, руководитель отдела по связям с общественностью McDonald’s в комментарии Finance.ua, еще с 24 февраля компания помогает стране и поддерживает своих сотрудников.
«Выплачиваем зарплаты команде, передали продукты из ресторанов и складов на гуманитарные нужды — более 700 тонн продукции более чем на 130 млн грн», — рассказала Муджири.
По ее словам, сотрудники компании присоединились к Фонду Дом Рональда Макдональдав качестве волонтеров и организовали программы гуманитарной помощи.
«В этих программах мы закупаем и раздаем продукты первой необходимости пострадавшим от войны семьям, закупаем оборудование, медикаменты, а также продукты и воду больницам», — отметила руководитель отдела связей с общественностью в McDonald’s.
Украинские семьи, по ее данным, уже получили более 75 тыс. продуктовых наборов, а помощь с оборудованием и медикаментами получили 26 больниц. Так, компания имеет амбиции возобновить работу в некоторых областях. Однако на этом этапе McDonald’s не могут озвучить конкретные детали или планы.
«Мы привержены Украине и постоянно оцениваем ситуацию», — прокомментировали нам в компании.
Справка Finance.ua:
- ранее в СМИ появилась информация, что уже в августе в Украине могут возобновить работу рестораны сети McDonald’s;
- о подготовке к открытию еще раньше говорил Forbes руководитель одного из киевских ресторанов McDonald’s на условиях анонимности;
- в то же время, СЕО сети Юлия Бадритдинова в интервью Forbes не назвала сроки открытия ресторанов. Однако она рассказала, что компания занимается обновлением протоколов безопасности;
- также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что власти убеждают руководство McDonald’s возобновить работу в Украине.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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