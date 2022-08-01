В McDonald's прокомментировали информацию об открытии ресторанов уже в августе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В McDonald's прокомментировали информацию об открытии ресторанов уже в августе

Фондовый рынок
168
В McDonald's прокомментировали информацию об открытии ресторанов уже в августе
В McDonald's прокомментировали информацию об открытии ресторанов уже в августе
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в Украине планирует возобновить работу, но пока не известно, в каком месяце и в каких городах.
Как рассказала Алеся Муджири, руководитель отдела по связям с общественностью McDonald’s в комментарии Finance.ua, еще с 24 февраля компания помогает стране и поддерживает своих сотрудников.
«Выплачиваем зарплаты команде, передали продукты из ресторанов и складов на гуманитарные нужды — более 700 тонн продукции более чем на 130 млн грн», — рассказала Муджири.
По ее словам, сотрудники компании присоединились к Фонду Дом Рональда Макдональдав качестве волонтеров и организовали программы гуманитарной помощи.
«В этих программах мы закупаем и раздаем продукты первой необходимости пострадавшим от войны семьям, закупаем оборудование, медикаменты, а также продукты и воду больницам», — отметила руководитель отдела связей с общественностью в McDonald’s.
Украинские семьи, по ее данным, уже получили более 75 тыс. продуктовых наборов, а помощь с оборудованием и медикаментами получили 26 больниц. Так, компания имеет амбиции возобновить работу в некоторых областях. Однако на этом этапе McDonald’s не могут озвучить конкретные детали или планы.
«Мы привержены Украине и постоянно оцениваем ситуацию», — прокомментировали нам в компании.

Справка Finance.ua:

  • ранее в СМИ появилась информация, что уже в августе в Украине могут возобновить работу рестораны сети McDonald’s;
  • о подготовке к открытию еще раньше говорил Forbes руководитель одного из киевских ресторанов McDonald’s на условиях анонимности;
  • в то же время, СЕО сети Юлия Бадритдинова в интервью Forbes не назвала сроки открытия ресторанов. Однако она рассказала, что компания занимается обновлением протоколов безопасности;
  • также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что власти убеждают руководство McDonald’s возобновить работу в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.