В McDonald's прокомментировали информацию об открытии ресторанов уже в августе — Finance.ua

В McDonald's прокомментировали информацию об открытии ресторанов уже в августе Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

В McDonald's прокомментировали информацию об открытии ресторанов уже в августе

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в Украине планирует возобновить работу, но пока не известно, в каком месяце и в каких городах.

Как рассказала Алеся Муджири, руководитель отдела по связям с общественностью McDonald’s в комментарии Finance.ua, еще с 24 февраля компания помогает стране и поддерживает своих сотрудников.

«Выплачиваем зарплаты команде, передали продукты из ресторанов и складов на гуманитарные нужды — более 700 тонн продукции более чем на 130 млн грн», — рассказала Муджири.

По ее словам, сотрудники компании присоединились к Фонду Дом Рональда Макдональдав качестве волонтеров и организовали программы гуманитарной помощи.

«В этих программах мы закупаем и раздаем продукты первой необходимости пострадавшим от войны семьям, закупаем оборудование, медикаменты, а также продукты и воду больницам», — отметила руководитель отдела связей с общественностью в McDonald’s.

Украинские семьи, по ее данным, уже получили более 75 тыс. продуктовых наборов, а помощь с оборудованием и медикаментами получили 26 больниц. Так, компания имеет амбиции возобновить работу в некоторых областях. Однако на этом этапе McDonald’s не могут озвучить конкретные детали или планы.

«Мы привержены Украине и постоянно оцениваем ситуацию», — прокомментировали нам в компании.

Справка Finance.ua:

ранее в СМИ появилась информация, что уже в августе в Украине могут возобновить работу рестораны сети McDonald’s;

о подготовке к открытию еще раньше говорил Forbes руководитель одного из киевских ресторанов McDonald’s на условиях анонимности;

в то же время, СЕО сети Юлия Бадритдинова в интервью Forbes не назвала сроки открытия ресторанов. Однако она рассказала, что компания занимается обновлением протоколов безопасности;

также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что власти убеждают руководство McDonald’s возобновить работу в Украине.

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