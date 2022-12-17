В Мазовии построят самую маленькую в Польше гостиницу, которую можно взять с собой — Finance.ua

В Мазовии построят самую маленькую в Польше гостиницу, которую можно взять с собой Сегодня 01:00 — Недвижимость

В маленьком городке Лючимия, на границе Мазовии и Люблинского воеводства, откроют самую маленькую гостиницу в стране — «Ukoi». Модульный домик будет иметь всего 14 квадратных метров полезной площади. Это столько же, сколько стандартный гостиничный номер.

Внутри минигостиница будет также оснащена всем необходимым:

двуспальная кровать, стоящая у большого панорамного окна;

ванная комната с душем и туалетом;

мини-кухня.

Что важно, конструкция мобильная. Мини-гостиницу можно разместить на трейлере и перевезти куда угодно. Разрешение на установку домика не требуется.

Первые дома будут возведены в Лючимии, близ Казимежа-Дольного, что в 140 километрах от Варшавы. Открытие запланировано весной 2023 года.

Телеканал 24 По материалам:

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