В Мазовии построят самую маленькую в Польше гостиницу, которую можно взять с собой — Finance.ua

В Мазовии построят самую маленькую в Польше гостиницу, которую можно взять с собой
В маленьком городке Лючимия, на границе Мазовии и Люблинского воеводства, откроют самую маленькую гостиницу в стране — «Ukoi». Модульный домик будет иметь всего 14 квадратных метров полезной площади. Это столько же, сколько стандартный гостиничный номер.
Внутри минигостиница будет также оснащена всем необходимым:
- двуспальная кровать, стоящая у большого панорамного окна;
- ванная комната с душем и туалетом;
- мини-кухня.
Что важно, конструкция мобильная. Мини-гостиницу можно разместить на трейлере и перевезти куда угодно. Разрешение на установку домика не требуется.
Первые дома будут возведены в Лючимии, близ Казимежа-Дольного, что в 140 километрах от Варшавы. Открытие запланировано весной 2023 года.
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