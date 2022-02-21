В МАУ рассказали, как проблемы со страхованием скажутся на цене билетов — Finance.ua

В МАУ рассказали, как проблемы со страхованием скажутся на цене билетов

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Самолет МАУ

Украинская авиакомпания МАУ, принадлежащая Игорю Коломойскому, не ожидает существенного роста цен на авиабилеты в связи с проблемами со страхованием из-за угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщил директор МАУ Евгений Дыхне в ходе брифинга, передает «НВ».

«Одним из существенных условий изменения страхования является удорожание услуги страховки с учетом рисков. Поэтому это отражается определенным образом на стоимости билетов», — подчеркнул он.

Тем не менее, Дыхне добавил, что стоимость перелетов всегда определяется спросом и предложением, «поэтому значительного смещения в сторону подорожания билетов не будет».

Также он сообщил, что никаких дополнительных рейсов МАУ сегодня не планирует.

Мы увеличили емкости на тех рейсах, которые выполнялись на флоте меньшей емкости. На сегодняшний день наша совместная работа с KLM для пересадки в Амстердам, Air France в Париже. Туда каждый день летают наши рейсы, пассажиры обеспечены стыковкой между двумя компаниями для возможности выполнять по всей Европе перелеты", — отметил Дыхне.

По словам Дыхне, компания также выполняет рейсы в Мюнхен, Лондон, Прагу, Барселону, Ларнаку, Милан.

«Европейские направления достаточно хорошо обеспечены сегодняшними нашими перелетами... Сегодня спрос на рынке обеспечен нашими рейсами. Мы не видим серьезной угрозы, что спрос не будет обеспечен», — добавил он.

Справка Fianance.ua:

12 февраля ведущие иностранные страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков и владельцев воздушных судов о том, что в течение 48 часов они прекращают страхование полетов самолетов в воздушном пространстве Украины. Лизингодатели, соответственно, потребовали вернуть суда в ЕС;

МАУ отправила часть самолетов в аэропорты Европы на хранение, поскольку получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины;



13 февраля Кабинет Министров принял решение о выделении Министерству инфраструктуры из резервного фонда 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве страны. Выделенные средства покрывают страховые случаи для не менее чем 23 воздушных судов.



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