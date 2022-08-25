В Mastercard анонсировали интеграцию криптовалют в платежную систему по всему миру — Finance.ua
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В Mastercard анонсировали интеграцию криптовалют в платежную систему по всему миру

Финтех и Карты
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В Mastercard анонсировали интеграцию криптовалют в платежную систему по всему миру
В Mastercard анонсировали интеграцию криптовалют в платежную систему по всему миру
Генеральный директор платежной компании Mastercard Майкл Мибах сообщил в LinkedIn о совместной работе с криптовалютной биржей Binance, в рамках которой более 90 млн магазинов по всему миру смогут принимать криптовалюту в качестве оплаты.
Пост Майкла Мибаха в&nbsp;LinkedIn
Пост Майкла Мибаха в LinkedIn
По мнению Мибаха, раскрыть весь потенциал технологии блокчейна возможно, если сделать ее более доступной и простой в использовании. Один из способов этого достичь — привнести криптовалюту в повседневные покупки.
Сотрудничество платежного гиганта с криптобиржей позволит людям использовать цифровые активы для совершения покупок в более чем 90 млн магазинов, которые принимают Mastercard.
Стороны уже начали работу в Аргентине и планируют расширяться дальше.
В августе Binance и Mastercard запустили пластиковые дебетовые карты для граждан Аргентины. Владельцы Binance Card могут пополнять счет в криптовалюте, включая Bitcoin и нативные токены биржи Binance Coin (BNB), которые автоматически конвертируются в фиат. Проект находится на стадии бета-тестирования, но, по заявлению представителей биржи, в ближайшее время станет доступным для широкой аудитории.
Биржа Binance считается самой большой и популярной в мире. 90 млн пользователей доверяют Binance. Платформа предлагает самые низкие комиссии по транзакции, поддержку клиентов на 40 языках, а также дает возможность торговать на ходу. Где угодно, когда угодно.
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По материалам:
cryptomisto
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