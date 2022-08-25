В Mastercard анонсировали интеграцию криптовалют в платежную систему по всему миру — Finance.ua

В Mastercard анонсировали интеграцию криптовалют в платежную систему по всему миру Сегодня 17:20 — Финтех и Карты

В Mastercard анонсировали интеграцию криптовалют в платежную систему по всему миру

Генеральный директор платежной компании Mastercard Майкл Мибах сообщил в LinkedIn о совместной работе с криптовалютной биржей Binance, в рамках которой более 90 млн магазинов по всему миру смогут принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Пост Майкла Мибаха в LinkedIn

По мнению Мибаха, раскрыть весь потенциал технологии блокчейна возможно, если сделать ее более доступной и простой в использовании. Один из способов этого достичь — привнести криптовалюту в повседневные покупки.

Сотрудничество платежного гиганта с криптобиржей позволит людям использовать цифровые активы для совершения покупок в более чем 90 млн магазинов, которые принимают Mastercard.

Стороны уже начали работу в Аргентине и планируют расширяться дальше.

В августе Binance и Mastercard запустили пластиковые дебетовые карты для граждан Аргентины. Владельцы Binance Card могут пополнять счет в криптовалюте, включая Bitcoin и нативные токены биржи Binance Coin (BNB), которые автоматически конвертируются в фиат. Проект находится на стадии бета-тестирования, но, по заявлению представителей биржи, в ближайшее время станет доступным для широкой аудитории.

Биржа Binance считается самой большой и популярной в мире. 90 млн пользователей доверяют Binance. Платформа предлагает самые низкие комиссии по транзакции, поддержку клиентов на 40 языках, а также дает возможность торговать на ходу. Где угодно, когда угодно.

cryptomisto По материалам:

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