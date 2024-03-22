В марте в страны Африки поступило 20% украинского экспорта сахара — Finance.ua

В марте в страны Африки поступило 20% украинского экспорта сахара Сегодня 06:28

Украина существенно увеличила экспорт сахара в Камерун, Ливию и Гвинею: в марте в страны Африки поступило 8 тысяч тонн или 20% украинского экспорта сахара.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики со ссылкой на слова первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.

«Украина активно развивает новое направление для экспорта сахара. В течение марта в три страны Африки — Камерун, Ливию и Гвинею было поставлено почти 8 тыс. тонн продукта», — отметил Тарас Высоцкий.

По его словам, в целом ситуация на рынке сахара стабильная. Произведенного сахара достаточно для внутренних нужд украинцев и обеспечения необходимых объемов экспорта.

Економічна Правда По материалам:

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