В марте в страны Африки поступило 20% украинского экспорта сахара — Finance.ua
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В марте в страны Африки поступило 20% украинского экспорта сахара

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Украина существенно увеличила экспорт сахара в Камерун, Ливию и Гвинею: в марте в страны Африки поступило 8 тысяч тонн или 20% украинского экспорта сахара.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики со ссылкой на слова первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.
«Украина активно развивает новое направление для экспорта сахара. В течение марта в три страны Африки — Камерун, Ливию и Гвинею было поставлено почти 8 тыс. тонн продукта», — отметил Тарас Высоцкий.
По его словам, в целом ситуация на рынке сахара стабильная. Произведенного сахара достаточно для внутренних нужд украинцев и обеспечения необходимых объемов экспорта.
По материалам:
Економічна Правда
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