В марте Украина могла заработать полмиллиарда гривен на экспорте электричества, — Герус — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В марте Украина могла заработать полмиллиарда гривен на экспорте электричества, — Герус

Энергетика
12
Из-за профицита в энергосистеме Украина могла бы начать экспорт электроэнергии, чтобы заработать дополнительные средства для восстановления электросетей и подстанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.
По его словам, сейчас Украина могла бы возобновить экспорт электроэнергии, поскольку в определенный период в энергосистеме наблюдается профицит мощностей.
«Может быть так, что в какой-то отдельный час будет отдельно и экспорт, и импорт. Это тоже возможно, и это тоже нормально. Но, скажем так, мне кажется, что за март месяц мы могли заработать где-то до 500 миллионов гривен, если бы у нас был этот соответствующий экспорт», — сказал Герус.
Он подчеркнул, что доходы от экспорта электроэнергии можно использовать для ремонта сетей и подстанций, чтобы обеспечить как можно больше украинцев светом.
«500 миллионов — большие деньги. И в настоящее время, когда нам каждая копейка нужна, финансирование военных расходов, и для бюджета, я бы за эти деньги боролся, я бы пытался их заработать», — подчеркнул Герус.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.