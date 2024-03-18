В марте на рынок выходит новый лоукостер — Finance.ua

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В марте на рынок выходит новый лоукостер

Фондовый рынок
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В марте на рынок выходит новый лоукостер
В марте на рынок выходит новый лоукостер
Весной 2024 года европейские авиакомпании переживают сложные времена. Однако есть и положительные новости. В частности, уже в марте на рынок выходит новый лоукостер — AJet.
Теперь путешественники будут иметь еще больше возможностей для бюджетных путешествий. Первые полеты турецкого лоукостера AJet запланированы с 31 марта. Билеты можно приобрести.

Что известно об AJet

AJet — дочерняя авиакомпания популярной Turkish Airlines. Известно, что первые рейсы она будет совершать на 95 самолетах. В настоящее время планируют:
  • более 40 внутренних маршрутов;
  • свыше 50 — международных.
У AJet — масштабные планы. Отмечают, что в ближайшие 10 лет авиакомпания планирует расширить флот до 200 лайнеров.
С первых дней своей истории AJet будет функционировать как отдельный авиаперевозчик. У него будет своя система продаж, собственный авиапарк и штат персонала.

Весной появилась еще одна авиакомпания

Европейские авиакомпании переживают не лучшие времена. В частности, из-за проблем с обслуживанием двигателя Wizz Air отменяет рекордное количество рейсов. Также о дефиците самолетов, заявил Ryanair.
Однако на фоне нелестных новостей Lufthansa запустила дочернюю авиакомпанию Lufthansa City. Первые рейсы должны пройти уже в апреле 2024 года. Анонсировали, что львиная доля рейсов будут внутренними. Кроме того, на начальном этапе Lufthansa City будет летать во Францию ​​и Великобританию.
По материалам:
Телеканал 24
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