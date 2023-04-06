В марте месячный объем торгов на криптобиржах достиг почти $4 трлн — Finance.ua

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В марте месячный объем торгов на криптобиржах достиг почти $4 трлн

Криптовалюта
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В марте месячный объем торгов на криптобиржах достиг почти $4 трлн
В марте месячный объем торгов на криптобиржах достиг почти $4 трлн
Объемы торгов на централизованных криптовалютных биржах за прошлый месяц достигли $3,81 трлн. Это максимум с сентября 2022 года, согласно данным аналитической платформы CCData.
Объемы торгов на спотовом рынке составили $1,04 трлн, увеличившись за март на 10,8%. При этом показатель растет уже третий месяц подряд, а наиболее удачной по объему торгов стала середина марта.
Рынок деривативов вырос сразу на 32,6% и составил $2,77 трлн. Криптовалютные деривативы теперь занимают рекордную долю объема торгов — 72,7%, в то время как в феврале показатель составил всего 69%.
На рынке деривативов продолжает лидировать биржа Binance — на площадке были проторгованы контрактов на $1,77 трлн (+33,9%).
Вторую позицию занимает OKX с результатом $427 млрд (+38,4%). А вот на регулируемой бирже CME было проторговано всего $47 млрд — $36 млрд в фьючерсах на биткоины и $11 млрд в фьючерсах на эфир. Однако это стало лучшим показателем с мая 2022 года.
Напомним, что в феврале показатель составил $3,4 трлн, из которых $919 млрд пришлось на спотовую торговлю, а $2,5 трлн — на торговлю деривативами.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
cryptomisto
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