В магазинах Японии товар на полки будут выкладывать роботы — Finance.ua

В магазинах Японии товар на полки будут выкладывать роботы
Компания Telexistence Inc. и японская сеть магазинов FamilyMart Co. запускают парк роботов-рук, пополняющих полки 300 магазинов по всей Японии.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Как говорится в сообщении, Telexistence Inc. и японская сеть магазинов FamilyMart Co. запускают парк роботов, управляемых искусственным интеллектом, для пополнения полок в 300 магазинах по всей Японии.
«Роботы-руки предназначены для пополнения напитков в холодильниках и сейчас находятся в массовом производстве», — говорится в заявлении Telexistence, базирующемся в Токио.
Как пишет Bloomberg, роботы будут установлены в крупных городах и помогут разгрузить работников магазинов, а также заполнят пустоту, вызванную сокращением рабочей силы в стране.
«Уменьшение численности рабочего населения в Японии — одна из ключевых проблем управления FamilyMart для продолжения стабильной работы магазинов», — сказал генеральный менеджер FamilyMart Томохиро Кано.
Также сообщается, что японская сеть магазинов FamilyMart будет ежемесячно платить компании Telexistence за труд робота-руки, его обслуживание и поддержку удаленных работников, которые при необходимости могут управлять им с помощью гарнитуры виртуальной реальности. По словам Telexistence, роботы могут работать без помощи человека 98% времени.
«FamilyMart имеет 16 000 мини-магазинов в Японии, но Telexistence и Microsoft заявляют, что хотят сделать эту технологию глобальной. В следующий раз Telexistence планирует сотрудничество с более чем 150 тыс. магазинами по всей территории США, чтобы выйти на зарубежный рынок», — пишет Bloomberg.
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