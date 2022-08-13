В магазинах Японии товар на полки будут выкладывать роботы — Finance.ua

В магазинах Японии товар на полки будут выкладывать роботы 13.08.2022, 01:38 — Технологии&Авто

В магазинах Японии товар на полки будут выкладывать роботы, www.bloomberg.com

Компания Telexistence Inc. и японская сеть магазинов FamilyMart Co. запускают парк роботов-рук, пополняющих полки 300 магазинов по всей Японии.

Об этом пишет издание Bloomberg

Как говорится в сообщении, Telexistence Inc. и японская сеть магазинов FamilyMart Co. запускают парк роботов, управляемых искусственным интеллектом, для пополнения полок в 300 магазинах по всей Японии.

«Роботы-руки предназначены для пополнения напитков в холодильниках и сейчас находятся в массовом производстве», — говорится в заявлении Telexistence, базирующемся в Токио.

Как пишет Bloomberg, роботы будут установлены в крупных городах и помогут разгрузить работников магазинов, а также заполнят пустоту, вызванную сокращением рабочей силы в стране.

«Уменьшение численности рабочего населения в Японии — одна из ключевых проблем управления FamilyMart для продолжения стабильной работы магазинов», — сказал генеральный менеджер FamilyMart Томохиро Кано.

Также сообщается, что японская сеть магазинов FamilyMart будет ежемесячно платить компании Telexistence за труд робота-руки, его обслуживание и поддержку удаленных работников, которые при необходимости могут управлять им с помощью гарнитуры виртуальной реальности. По словам Telexistence, роботы могут работать без помощи человека 98% времени.

«FamilyMart имеет 16 000 мини-магазинов в Японии, но Telexistence и Microsoft заявляют, что хотят сделать эту технологию глобальной. В следующий раз Telexistence планирует сотрудничество с более чем 150 тыс. магазинами по всей территории США, чтобы выйти на зарубежный рынок», — пишет Bloomberg.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.