В мае местные бюджеты получили почти 16 миллиардов субвенций — Finance.ua

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В мае местные бюджеты получили почти 16 миллиардов субвенций

Казна и Политика
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В мае местные бюджеты получили почти 16 миллиардов субвенций
В мае местные бюджеты получили почти 16 миллиардов субвенций
Правительство в мае 2023 года перечислило местным бюджетам 15,8 млрд грн межбюджетных трансфертов.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Эта сумма составила 87,2% от предусмотренных росписью ассигнований. В частности, были перечислены:
  • базовая дотация перечислена в сумме 2,4 млрд грн, или 100% к росписи ассигнований;
  • дополнительные дотации перечислены в сумме 2,2 млрд грн, или 100% к росписи ассигнований.
«Также в распоряжении органов местного самоуправления, территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных территорий в мае осталась реверсная дотация в объеме 242 млн грн, которая не перечислялась в государственный бюджет в условиях военного времени», — говорится в сообщении.
В мае местные бюджеты получили почти 16 миллиардов субвенций
Кроме того, остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду за январь-май 2023 увеличились на 52,6 млрд грн и составляют 168 млрд гривен.
В министерстве добавляют, что остатки средств увеличились во всех регионах Украины, что позволило органам местного самоуправления и дальше обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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