В мае доходы рф упали из-за цен на нефть — Finance.ua

В мае доходы рф упали из-за цен на нефть Сегодня 06:14

Доходы рф от экспорта нефти и нефтепродуктов в мае 2025 года снизились из-за падения цен.

Об этом со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства пишет The Moscow Times.

В мае доходы россии от экспорта нефти и нефтепродуктов снизились на 0,48 млрд долл. к апрелю — до 12,6 млрд долл. Они были ниже на 4 млрд долл. к уровню мая 2024 года, говорится в публикации.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из рф в мае сократился на 0,23 млн баррелей в сутки до 7,3 млн баррелей в сутки и был ниже уровня мая 2024 года на 0,38 млн баррелей в сутки.

В то же время отгрузки российской нефти в мае 2025 года сохранились на уровне предыдущего месяца — 4,7 млн ​​баррелей в сутки, — но были на 0,02 млн баррелей в сутки ниже уровня мая 2024 года.

Экспорт нефтепродуктов в мае 2025 года снизился к апрелю на 0,2 млн баррелей в сутки, а год к году — на 0,1 млн баррелей в сутки до 2,6 млн баррелей в сутки, сообщает The Moscow Times.

Економічна Правда По материалам:

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