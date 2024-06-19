В мае «Арселор Миттал Кривой Рог» увеличил производство стали на 68% — Finance.ua

В мае «Арселор Миттал Кривой Рог» увеличил производство стали на 68% Сегодня 22:49 — Фондовый рынок

В мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года горно-металлургический комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» (Днепропетровская область) увеличил производство стали на 68% до 208 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

«Увеличение объемов производства металлургической продукции связано с запуском доменной печи № 6 и коксовых батарей № 3−4 во второй половине апреля. По сравнению с апрелем 2024 года кокса произведено на 44% больше (127 тыс. тонн против 88 тыс. тонн), чугуна — на 40% (247 тыс. тонн против 177 тыс. тонн). Производство стали в мае 2024 года составило 208 тыс. тонн, что на 28% больше, чем в прошлом месяце, а производство проката увеличилось на 27% и составило 193 тыс. тонн. Объемы производства выросли и по сравнению с маем 2023 года — чугуна произведено больше на 15%, стали — на 68%, проката — на 66%», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что предприятию приходится работать в условиях существенных ограничений в поставках электроэнергии, что негативно влияет на стабильность и эффективность производственных процессов.

В частности, горный департамент был вынужден сократить на 15% объем производства железорудного концентрата по сравнению с предыдущим месяцем.

Как сообщали Українськi Новини, в 2023 году по сравнению с 2022 годом «Арселор Миттал Кривой Рог» снизил производство стали на 18,5% до 1 млн тонн.

В 2023 году также уменьшилось производство чугуна на 7,2% до 1,6 млн тонн, проката — на 19,2% до 0,9 млн тонн, кокса — на 20,3% до 0,9 млн тонн, добыча руды — на 2,1% до 11,4 млн тонн.

В то же время производство концентрата увеличилось на 0,4% до 4,6 млн тонн.

Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн стали, свыше 5 млн тонн проката и свыше 5,5 млн тонн чугуна.

95,1283% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, входящей в состав международного холдинга Arcelor Mittal.

«Арселор Миттал Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине, специализирующийся на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Українські Новини По материалам:

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