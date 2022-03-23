В MacPaw создали приложение, которое поможет защитить персональные данные от рф и беларуси. — Finance.ua
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В MacPaw создали приложение, которое поможет защитить персональные данные от рф и беларуси.

Сегодня 11:32Фондовый рынок
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Инженеры продуктовой компании MacPaw разработали новое приложение SpyBuster, определяющее программы и вебсайты с серверами в россии и беларуси.
Об этом говорится в заявлении компании.
«С начала российского вторжения в Украину значительно возросло количество и интенсивность кибератак со стороны россии не только на объекты критической инфраструктуры, но и на граждан Украины», — говорится в сообщении.
В связи с этим команда Technological R&D MacPaw создала приложение для macOS, которое помогает пользователям защитить свои персональные данные от киберугроз с стороны рф и беларуси.
SpyBuster — волонтерский проект команды Technological R&D MacPaw.
Отмечается, что команда разработала приложение, чтобы помочь украинцам защитить свои данные от российских угроз во время войны, но решила масштабировать проект — теперь приложение доступно во всем мире.
По материалам: Економічна Правда
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