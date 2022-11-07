В Лондоне открыли первый автомат для покупки NFT — Finance.ua

В Лондоне открыли первый автомат для покупки NFT
Компания MyNFT представила первый в истории криптомат для покупки невзаимозаменяемых токенов (NFT). Премьера состоялась во время мероприятия NFT.London. Авторы проекта пообещали передать все вырученные средства на благотворительность.
Что это такое
Автомат позволяет покупать и продавать цифровые активы всем желающим, даже если у них нет глубоких знаний в индустрии Web3. Для этого не нужно даже заводить крипто-кошелек.
Пользователям нужно всего лишь выбрать понравившуюся NFT на витрине автомата, а затем оплатить через Apple Pay. Стоимость всех арт-токенов одинакова — 10 фунтов стерлингов. После оплаты покупатель получает открытку с QR-кодом. По этой ссылке откроется аккаунт myNFT вместе с кошельком, на котором хранится купленный токен.
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Специально к мероприятию NFT.London ведущие бренды пожертвовали свои коллекции для продажи через автомат. Среди них — Who Worlds Apart, Thunderbirds и Delft Blue Night Watch.
Гендиректор myNFT рассказал, что своей новинкой они хотят разрушить миф о том, что покупка арт-токенов — это трудоемкий процесс.
«Самый легкий способ купить что-нибудь — это уличный автомат. С помощью этой новинки мы разрушаем убеждение, что приобрести NFT сложно».
Несколько автоматов NFT уже появились за пределами конференции NFT.London — их установили прямо на улицах, в метро и т.д. Но пока публика холодно восприняла такую новинку.
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