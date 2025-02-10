Советы водителям для безопасных зимних поездок — Finance.ua

Советы водителям для безопасных зимних поездок
Зимой перед поездкой на собственном авто следует тщательно подготовить транспортное средство.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, пишет mmr.net.ua.
Посетите станцию технического обслуживания, чтобы проверить состояние автомобиля и устранить возможные неисправности.
Для детей — позаботьтесь о специальных удерживающих системах для них и проверьте исправность ремней безопасности. Комфорт и безопасность пассажиров — первоочередные задачи.
Возьмите с собой запасное колесо или ремонтный комплект, если ваш автомобиль не оснащен им с завода. Это поможет быстро устранить прокол и продолжить поездку.
Укомплектуйте авто всем необходимым: буксировочным тросом, огнетушителем, аптечкой, знаком аварийной остановки, проводами для «прикуривания», лопатой, канистрой с топливом и жидкостью для омывателя стекла.
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Заправьте полный бак и следите за уровнем горючего, чтобы в случае задержки в пути иметь возможность обогреть салон.
Убедитесь, что телефон полностью заряжен, а также зарядное устройство. В непредвиденных ситуациях связь может оказаться жизненно важной.
Проверьте наличие всех необходимых документов, таких как водительские права, страховка и регистрационные бумаги на авто.
Предварительно посмотрите прогноз погоды. Если ожидаются сильные снегопады или гололедица, лучше отложить поездку или скорректировать маршрут. Соблюдайте правила дорожного движения и путешествуйте безопасно!
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