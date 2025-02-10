Советы водителям для безопасных зимних поездок — Finance.ua

Советы водителям для безопасных зимних поездок Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Советы водителям для безопасных зимних поездок

Зимой перед поездкой на собственном авто следует тщательно подготовить транспортное средство.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева , пишет mmr.net.ua.

Посетите станцию ​​технического обслуживания, чтобы проверить состояние автомобиля и устранить возможные неисправности.

Для детей — позаботьтесь о специальных удерживающих системах для них и проверьте исправность ремней безопасности. Комфорт и безопасность пассажиров — первоочередные задачи.

Возьмите с собой запасное колесо или ремонтный комплект, если ваш автомобиль не оснащен им с завода. Это поможет быстро устранить прокол и продолжить поездку.

Укомплектуйте авто всем необходимым: буксировочным тросом, огнетушителем, аптечкой, знаком аварийной остановки, проводами для «прикуривания», лопатой, канистрой с топливом и жидкостью для омывателя стекла.

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Заправьте полный бак и следите за уровнем горючего, чтобы в случае задержки в пути иметь возможность обогреть салон.

Убедитесь, что телефон полностью заряжен, а также зарядное устройство. В непредвиденных ситуациях связь может оказаться жизненно важной.

Проверьте наличие всех необходимых документов, таких как водительские права, страховка и регистрационные бумаги на авто.

Предварительно посмотрите прогноз погоды. Если ожидаются сильные снегопады или гололедица, лучше отложить поездку или скорректировать маршрут. Соблюдайте правила дорожного движения и путешествуйте безопасно!

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