Honda отзывает автомобили Pilot 2025 из-за проблемы с ремнем безопасности — Finance.ua
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Honda отзывает автомобили Pilot 2025 из-за проблемы с ремнем безопасности

Технологии&Авто
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Honda отзывает автомобили Pilot 2025 из-за проблемы с ремнем безопасности
Honda отзывает автомобили Pilot 2025 из-за проблемы с ремнем безопасности
Американская компания Honda объявила об отзыве автомобилей Pilot 2025 года выпуска из-за проблемы с укладкой ремня безопасности на третьем ряду сидений.
Из-за неправильной укладки пассажирский ремень может застрять за панелью, что нарушает федеральный стандарт безопасности, регулирующий защиту пассажиров в случае аварии.
Honda узнала о проблеме в конце 2024 года через опрос владельцев автомобилей, проведенный Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA). В ходе проверки выяснилось, что одна из частей автомобиля имеет дефект — неправильная укладка ремня на пассажирском сиденье.
Выпущенные в период с 1 по 30 октября 2024 года автомобили Honda Pilot с дефектной деталью подлежат отзыву. Владельцы получат уведомление по почте в марте 2025 года, а дилеры проведут проверку и перенаправят ремень безопасности.
По материалам:
uamotors
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