Honda отзывает автомобили Pilot 2025 из-за проблемы с ремнем безопасности — Finance.ua

Honda отзывает автомобили Pilot 2025 из-за проблемы с ремнем безопасности Сегодня 02:10 — Технологии&Авто

Honda отзывает автомобили Pilot 2025 из-за проблемы с ремнем безопасности

Американская компания Honda объявила об отзыве автомобилей Pilot 2025 года выпуска из-за проблемы с укладкой ремня безопасности на третьем ряду сидений.

Из-за неправильной укладки пассажирский ремень может застрять за панелью, что нарушает федеральный стандарт безопасности, регулирующий защиту пассажиров в случае аварии.

Honda узнала о проблеме в конце 2024 года через опрос владельцев автомобилей, проведенный Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA). В ходе проверки выяснилось, что одна из частей автомобиля имеет дефект — неправильная укладка ремня на пассажирском сиденье.

Выпущенные в период с 1 по 30 октября 2024 года автомобили Honda Pilot с дефектной деталью подлежат отзыву. Владельцы получат уведомление по почте в марте 2025 года, а дилеры проведут проверку и перенаправят ремень безопасности.

uamotors По материалам:

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