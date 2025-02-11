За новыми суперкарами Ferrari выстроилась очередь до 2027 года — Finance.ua

За новыми суперкарами Ferrari выстроилась очередь до 2027 года Сегодня 04:29 — Технологии&Авто

За новыми суперкарами Ferrari выстроилась очередь до 2027 года

Итальянский производитель Ferrari столкнулся с ажиотажным спросом на автомобили. Речь идет о суперкарах, производимых по индивидуальным заказам.

Об этом пишет Motor1.com.

Отмечается, что производственный цикл Ferrari расписан до конца 2026 года и машины, оплаченные в первом квартале 2025 года, будут доставлены владельцам не ранее 2027 года. Тем клиентам, кто не желает так долго ждать, компания предлагает приобрести эксклюзивные модели Ferrari на вторичном рынке.

Наибольшим спросом среди покупателей пользуется представленный весной прошлого года суперкар Ferrari 12 Cilindri, пришедший на смену 812 Superfast.

Также отмечается, что 51% автомобилей Ferrari, проданных в 2024 году, были «электрифицированы». В Ferrari ожидают, что к 2030 году гибриды и полностью электрические модели составят 80% от общего объема продаж Ferrari.

Кроме того, в компании возлагают большие надежды на синтетическое топливо, чтобы сохранить классический ДВС для новинок.

MMR По материалам:

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