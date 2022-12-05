В Литве завершается обмен наличной гривны на евро — Finance.ua

В Литве завершается обмен наличной гривны на евро Сегодня 10:33 — Личные финансы

В понедельник, 5 декабря, истекает срок, в который украинцы в Литве могут обменять наличные гривны на евро.

Программа обмена наличной гривны на евро была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины и Банком Литвы.

Благодаря программе украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Литве, имели возможность обменять наличную гривну на евро в определенных литовских банках для удовлетворения жизненных потребностей.

Почему программу сворачивают? Ее завершают из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена.

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В целом по состоянию на 29 ноября 2022 за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Литве более 400 тыс. грн.

Программы обмена уже завершились в Польше (9 сентября 2022 г.), в Германии (30 октября 2022 г.), в Швеции (13 ноября 2022 г.) и Швейцарии (25 ноября 2022 г.).

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