Еще одна европейская страна прекратит обмен наличной гривны на местную валюту — Finance.ua

Еще одна европейская страна прекратит обмен наличной гривны на местную валюту Вчера 16:15 — Валюта

Центральный банк Швеции (Риксбанк) с 21 декабря прекратит обмен наличных гривен украинских беженцев на шведскую крону. Спрос на обмен сильно упал.

Об этом говорится в сообщении банка.

Как отмечается в сообщении, в июне 2022 года Риксбанк подписал с Национальным банком Украины (НБУ) соглашение, которое позволило украинским беженцам обменять гривны на шведские кроны.

«Спрос на обмен гривны сейчас значительно снизился, и потому НБУ объявил, что хочет расторгнуть соглашения как с Риксбанком, так и с другими европейскими центральными банками», — говорится в сообщении.

Напомним, что с начала войны Национальным банком Украины были заключены соглашения об обмене наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции, Нидерландов и Италии и других стран. Обмен производился по официальному курсу НБУ.

В последнее время европейские страны стали упразднять обмен местных валют на гривну.

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