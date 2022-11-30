Еще одна европейская страна прекратит обмен наличной гривны на местную валюту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще одна европейская страна прекратит обмен наличной гривны на местную валюту

Валюта
236
Центральный банк Швеции (Риксбанк) с 21 декабря прекратит обмен наличных гривен украинских беженцев на шведскую крону. Спрос на обмен сильно упал.
Об этом говорится в сообщении банка.
Как отмечается в сообщении, в июне 2022 года Риксбанк подписал с Национальным банком Украины (НБУ) соглашение, которое позволило украинским беженцам обменять гривны на шведские кроны.
«Спрос на обмен гривны сейчас значительно снизился, и потому НБУ объявил, что хочет расторгнуть соглашения как с Риксбанком, так и с другими европейскими центральными банками», — говорится в сообщении.
Место для вашей рекламы
Напомним, что с начала войны Национальным банком Украины были заключены соглашения об обмене наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции, Нидерландов и Италии и других стран. Обмен производился по официальному курсу НБУ.
В последнее время европейские страны стали упразднять обмен местных валют на гривну.

Узнать актуальные курсы валют💵💶

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.