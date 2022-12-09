В Латвии приняли важные изменения для украинских беженцев — Finance.ua

В Латвии приняли важные изменения для украинских беженцев
В Латвии продлили срок поддержки украинских беженцев до 30 июня 2023 года. Поправки в Закон о помощи гражданскому населению Украины 14 Сейм принял 8 декабря.
Что изменится для украинских беженцев в Латвии, пишет nn-news.com.
Под текущей редакцией закона помощь гражданам Украины в Латвии предусмотрена до 31 декабря 2022 года. За продление предоставления первичной поддержки и жилья депутаты проголосовали единогласно.
Согласно поправкам, для граждан Украины, имеющих право на временную защиту, будут введены следующие изменения:
- вид на жительство — удостоверение личности гражданина третьей страны — выдает Управление по делам гражданства и миграции сроком на два года.
- проездные документы, которые выданы в Украине и срок действия которых истек, будут считаться действительными в Латвии до 28 февраля 2024 года;
- с 1 июля 2023 года украинские беженцы будут иметь право посещать бесплатные уроки латышского языка.
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