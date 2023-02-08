В Латвии придумали новый способ помочь Украине — Finance.ua

В Латвии придумали новый способ помочь Украине Сегодня 10:44 — Технологии&Авто

Министр финансов Латвии предложил бесплатно передавать Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили.

Арвилс Ашераденс предлагает внести в законы поправки, которые позволят это делать, рассказала генеральный директор службы госдоходов Иева Яунземе в эфире телеканала LTV, пишет издание Delfi . По ее словам, сейчас система конфискации автомобилей прозрачна.

Обычно в Латвии продают конфискованные у пьяных водителей автомобили на аукционах, организованных службой государственных доходов (VID). Автомобили может приобрести любой желающий из-за довольно низких цен.

Как Латвия помогает Украине

Напомним, что Латвия оказывает поддержку стране с начала полномасштабного вторжения российской федерации. Имя президента Латвии появилось на Аллее смелости в Киеве.

Летом Сейм Латвии признал российскую федерацию государством, поддерживающим терроризм.

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УНІАН По материалам:

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