В Латвии начал действовать запрет на пребывание автомобилей с белорусскими номерами — Finance.ua

В Латвии начал действовать запрет на пребывание автомобилей с белорусскими номерами Сегодня 20:41 — Мир

В Латвии с 1 ноября начал действовать запрет на пребывание на территории страны транспортных средств, зарегистрированных в беларуси.

Об этом сообщает Delfi

Согласно поправкам, принятым осенью 2024 года, зарегистрированные транспортные средства, находившиеся на территории Латвии, нужно было либо вывезти, либо зарегистрировать для участия в дорожном движении по латвийским дорогам до 31 октября текущего года.

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После установленного срока белорусские автомобили смогут въехать в Латвию только один раз для транзитного пересечения территории страны, предварительно подав заявку.

Законопроект не касается лиц с ограниченной подвижностью, которые управляют принадлежащими им автомобилями, зарегистрированными в беларуси, и въезжают в Латвию с целью посетить родственников.

Кроме того, по рекомендации Министерства иностранных дел автомобили с белорусскими номерами смогут въехать в Латвию в особых случаях, связанных с безопасностью. В таких случаях лицам необходимо получить разрешение от Службы финансовой разведки для въезда на территорию Латвии.

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Также Сейм разрешил гражданам беларуси, получившим в Латвии статус беженца или альтернативный статус, регистрировать в стране свои транспортные средства на срок до трех лет.

В случае несоблюдения новых правил транспортное средство может быть конфисковано в пользу Украины.

Європейська правда По материалам:

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