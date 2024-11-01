В Латвии начал действовать запрет на пребывание автомобилей с белорусскими номерами — Finance.ua
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В Латвии начал действовать запрет на пребывание автомобилей с белорусскими номерами

Мир
10
В Латвии с 1 ноября начал действовать запрет на пребывание на территории страны транспортных средств, зарегистрированных в беларуси.
Об этом сообщает Delfi.
Согласно поправкам, принятым осенью 2024 года, зарегистрированные транспортные средства, находившиеся на территории Латвии, нужно было либо вывезти, либо зарегистрировать для участия в дорожном движении по латвийским дорогам до 31 октября текущего года.
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После установленного срока белорусские автомобили смогут въехать в Латвию только один раз для транзитного пересечения территории страны, предварительно подав заявку.
Законопроект не касается лиц с ограниченной подвижностью, которые управляют принадлежащими им автомобилями, зарегистрированными в беларуси, и въезжают в Латвию с целью посетить родственников.
Кроме того, по рекомендации Министерства иностранных дел автомобили с белорусскими номерами смогут въехать в Латвию в особых случаях, связанных с безопасностью. В таких случаях лицам необходимо получить разрешение от Службы финансовой разведки для въезда на территорию Латвии.
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Также Сейм разрешил гражданам беларуси, получившим в Латвии статус беженца или альтернативный статус, регистрировать в стране свои транспортные средства на срок до трех лет.
В случае несоблюдения новых правил транспортное средство может быть конфисковано в пользу Украины.
По материалам:
Європейська правда
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