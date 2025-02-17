В Киеве открыли еще одно инклюзивное отделение одного из государственных банков — Finance.ua

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В Киеве открыли еще одно инклюзивное отделение одного из государственных банков

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В Киеве открыли еще одно инклюзивное отделение одного из государственных банков
В Киеве открыли еще одно инклюзивное отделение одного из государственных банков
Sense Bank объявил об открытии нового инклюзивного отделения в столице по адресу: ул. Васильковская, 34. Расширение сети является частью стратегической цели банка — обеспечить доступность финансовых услуг для всех клиентов.
В заявлении говорится, что отделение «Киевское № 57» соответствует стандартам физической доступности для маломобильных групп населения. В частности, в отделении установлены: пандус, пониженная касса, пространство для удобного передвижения на кресле-коляске, контрастная и тактильная навигация для людей с нарушением зрения, информационные таблички со шрифтом Брайля и другие элементы, которые делают банк доступным для всех клиентов.
В Киеве открыли еще одно инклюзивное отделение одного из государственных банков
По словам Алексея Ступака, Главы Правления Sense Bank, это первое открытие отделения с момента национализации банка в 2023 году. «Таким образом, наша сеть увеличилась до 139 отделений по всей стране, 88% из которых являются инклюзивными. Для нас как для крупного государственного банка, имеющего около 3 миллионов клиентов-физических лиц, а также обслуживающего ФЛП и юридических лиц в разных регионах Украины, это важный шаг в развитии финансовой инклюзии».
В новом отделении доступен полный спектр банковских услуг для физических лиц, предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса.
Кроме того, Sense Bank является участником инициативы НБУ — Power Banking, поэтому его отделения работают даже в условиях длительных отключений электроэнергии благодаря альтернативным источникам питания и резервным каналам связи.

Справка:

Sense Bank — один из крупнейших государственных банков Украины, обслуживающий около 3 миллионов физических лиц, 55 тысяч юридических лиц и 85 тысяч ФЛП в более чем 130 отделениях по всей стране, а также в приложении Sense SuperApp. Sense Bank занимает лидерские позиции во всех сегментах банковского рынка и является одной из самых устойчивых и надежных финансовых учреждений Украины.
По материалам:
Сенс Банк
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