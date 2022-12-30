В Киеве действуют экстренные и аварийные отключения света — Finance.ua

В Киеве действуют экстренные и аварийные отключения света
В столице действуют экстренные и аварийные отключения электроэнергии, и речь о возвращении к плановым отключениям пока не идет.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.
«Пока столица остается в режиме экстренных отключений. Несмотря на то, что в две волны атак попаданий в критическую инфраструктуру не было, столица является частью большой украинской инфраструктуры и так или иначе мы подчинены правилам этой энергосистемы. Поэтому продолжаем жить в системе экстренных и аварийных отключений и возвращаться к плановым пока рано», — сказал Шаманов. В то же время он напомнил, что водо- и теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.
Спикер КМВА добавил, что комендантский час в новогоднюю ночь отменять не будут из соображений безопасности.
Киевское метро будет работать до 22 часов. На Софиевской площади, где традиционно проходят новогодние и рождественские праздники, не будут проводить массовых гуляний.
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