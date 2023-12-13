В ІІІ квартале «налог на Google» принес более ₴2 миллиардов — Finance.ua

В ІІІ квартале «налог на Google» принес более ₴2 миллиардов Сегодня 07:17 — Казна и Политика

В ІІІ квартале «налог на Google» принес более ₴2 миллиардов

За ІІІ квартал лицами-нерезидентами плательщиками налога, осуществляющими поставку электронных услуг, задекларировано 2,092 млрд грн. Крупнейшими плательщиками являются Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms и Netflix.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграме.

«Новости о налоге на Google за ІІІ квартал 2023 года. Закончилась кампания декларирования нерезидентами, осуществляющими поставку электронных услуг за ІІІ квартал 2023 года. Подано 96 деклараций и задекларировано 26,6 млн евро и 29,9 млн долл. США или 2,092 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Читайте также Налоги от игорного бизнеса уже в 10 раз превысили сумму за весь 2021 год

Гетманцев напомнил, что, для сравнения, во ІІ квартале 2023 года задекларировано к уплате — 25,7 ЕВРО и 27,7 млн ​​долл. США или 2,054 млрд. грн. Самые большие суммы в бюджет Украины уплатили Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms и Netflix.

По словам Гетманцева, в 2023 году международные компании уплатили НДС в государственный бюджет — 8,01 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

летом 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4184, который, в частности, обяжет работающих в Украине интернет-гигантов платить налоги в украинский госбюджет.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.