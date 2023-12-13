В ІІІ квартале «налог на Google» принес более ₴2 миллиардов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ІІІ квартале «налог на Google» принес более ₴2 миллиардов

Казна и Политика
1
В ІІІ квартале «налог на Google» принес более ₴2 миллиардов
В ІІІ квартале «налог на Google» принес более ₴2 миллиардов
За ІІІ квартал лицами-нерезидентами плательщиками налога, осуществляющими поставку электронных услуг, задекларировано 2,092 млрд грн. Крупнейшими плательщиками являются Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms и Netflix.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграме.
«Новости о налоге на Google за ІІІ квартал 2023 года. Закончилась кампания декларирования нерезидентами, осуществляющими поставку электронных услуг за ІІІ квартал 2023 года. Подано 96 деклараций и задекларировано 26,6 млн евро и 29,9 млн долл. США или 2,092 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Читайте также
Гетманцев напомнил, что, для сравнения, во ІІ квартале 2023 года задекларировано к уплате — 25,7 ЕВРО и 27,7 млн ​​долл. США или 2,054 млрд. грн. Самые большие суммы в бюджет Украины уплатили Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms и Netflix.
По словам Гетманцева, в 2023 году международные компании уплатили НДС в государственный бюджет — 8,01 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • летом 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4184, который, в частности, обяжет работающих в Украине интернет-гигантов платить налоги в украинский госбюджет.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.